لماذا اعتذر منظمو المونديال من المنتخب السعودي؟

اعتذر منظمو المونديال في روسيا من المنتخب السعودي، بعد اشتعال الجناح الأيمن للطائرة التي كانت تقل البعثة.

وتلقى #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم الثلاثاء، اعتذاراً مكتوباً من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في روسيا، حول الظروف التي صاحبت هبوط الطائرة التي أقلت بعثة المنتخب، الاثنين، من مدينة سان بطرسبيرغ إلى مدينة روستوف الروسية.

وأكدت اللجنة المنظمة في خطاب بعثت به لرئيس اتحاد اللعبة عادل عزت استبعاد الطائرة نهائياً من نقل بعثة المنتخب السعودي وكل الفرق المشاركة في البطولة.

وأرفقت اللجنة المنظمة المحلية في خطابها بياناً من منظمة الطيران المدني في روسيا، أكدت فيه أن ما حدث لم يكن سوى ملاحظة ظهور ألسنة اللهب في الجناح الأيمن عند الهبوط، ولم تستدعِ الحالة الهبوط الاضطراري، إذ هبطت الطائرة بشكل اعتيادي، لأن محركي الطائرة كانا قيد التشغيل عند الهبوط، وسارت في المدرج بشكل طبيعي حتى نزول بعثة المنتخب.

وأضاف البيان أن التحقيقات سوف تستكمل مع كافة الأطراف حول الموضوع.

يذكر أن أحد محركات الطائرة التي أقلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، تعرض لعطل قبل أن تهبط بسلام في مطار مدينة روستوف الروسية، دون أن يصاب أي من الركاب بأذى.