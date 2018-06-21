العيد تحوّل مأساة بقرية سعودية..نار التهمت أسرة بأكملها

لم يمض العيد بفرح في قرية الصرح السعودية، التي فجعت باحتراق أسرة بأكمالها.

فقد أشعل ماس كهربائي النيران في منزل بقرية الصرح، شرق محافظة القنفذة التابعة لـ #مكة المكرمة، ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد أسرة واحدة (أب وأم وابنتان)، فيما نجا ثلاثة أطفال وهم أحمد 13 عاما، وريما 7 أعوام، وعمر 5 أعوام".



وعن تلك المأساة المروعة، تحدث لـ"العربية.نت" خالد المراحبة، شقيق الأم المتوفاة، موضحاً أن شقيقته توفيت مع زوجها وابنتيها أميرة 12 سنة، ورغد 11 عاما.

وفي التفاصيل، ذكر خالد أن شقيقته تعمل ربة منزل، وانتقلت في أواخر شهر رمضان من الرياض إلى القنفذة للسكن في هذا البيت الشعبي القديم رغم عدم قناعتها، إلا أن حاجة أسرة زوجها لانتقال الزوج وإعالة والده ووالدته ومساعدتهما على متاعب الحياة، دفعتها إلى الرضوخ.

وتابع: "اجتمعنا في اليوم الأول من العيد مع أختي، وكانت الابتسامة لا تفارق شفتيها"، مضيفاً أن مشاعر الألم والحسرة لا تفارقنا بعد أن رحلت وتركت لنا أطفالا بحاجة للأم والأب على الرغم من أن بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لهم".

سحب الدخان خنقت أطفالاً

من جهته، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان قائلاً: إن مدني القنفذة باشر حريقاً اندلع بمنزل أسرة مكونة من سبعة أشخاص بقرية الصرح شرق محافظة القنفذة، حيث تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ، وعند الوصول لموقع الحادث، كانت سحب الدخان تغطي أرجاء منطقة الاحتراق المنبعثة من منزل الأسرة المكون من دور واحد.

وأضاف: "على الفور باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق المندلع في مجلس بمدخل المنزل، وبالتزامن مع عمليات الإطفاء اقتحمت فرق الإنقاذ المنزل الممتلئ بالدخان، مع ارتفاع في درجات الحرارة بحثاً عن ناجين احتجزتهم سحب الدخان وألسنة اللهب في الغرف الداخلية من أروقة المنزل".

وأكمل: "وخلال عملية البحث عثرت فرق الإنقاذ على طفلة (11 سنة) بالممر بالقرب من مدخل المجلس ملقاة على الأرض، وقد فارقت الحياة نتيجة الاختناق، وعلى بُعد أمتار منها وبالقرب من مدخل إحدى الغرف الداخلية وبنفس الممر وُجدت طفلة أخرى (12 سنة) ملقاة على الأرض متأثرة بحالة اختناق فارقت الحياة، وفي مدخل إحدى الغرف أيضاً وُجد الأب (39 سنة) والأم (35 سنة) مستلقيين على الأرض ومتأثرين بحالة اختناق شديدة، ففارقا الحياة في موقع الحادث".

إلى ذلك، تابع قائلاً: " ثلاثة أفراد من الأسرة نجوا فقط، وهم: صبيان أحدهما في بداية العقد الثاني من العمر، بالإضافة إلى طفلة عمرها خمس سنوات كانوا خارج المنزل لحظة اندلاع الحريق".