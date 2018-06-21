بلبلة حول محاضر بشهادة وهمية في القصيم.. والجامعة توضح

أثارت تغريدة نشرها الدكتور موافق الرويلي ضمن سلسلة تغريداته التي كشف عبرها عن أصحاب شهادات وهمية يحتلون مناصب أو وظائف مرموقة في الدوائر الحكومية أو الخاصة في السعودية، الكثير من الجدل.

وكتب الرويلي، الأربعاء، تغريدة قال فيها: "سادة #جامعة_القصيم لا تعرفون أن Atlantic International University جامعة وهمية؟ إذا كنتم لا تعرفون فهي مصيبة وإن كنتم تعرفون فهي طامة.. كيف تسمحون لخريجها الوهمي سليم خان بتدريس طلابكم اللغة الإنجليزية؟… عيب يا جهابذة".

السادة جامعة القصيم لا تعرفون ان Atlantic International University جامعة وهمية؟ اذا كنتم لا تعرفون فهي مصيبة وان كنتم تعرفون فهي طامة .. كيف تسمحون لخريجها للوهمي سليم خان بتدريس طلابكم اللغة الانجليزية؟… عيب يا جهابذة @QassimUniv1 #تعليمنا_في_خطر pic.twitter.com/vgRUlpZcRN — موافق فواز الرويلي (@Muwafig) June 19, 2018

وأضاف: "إن هذا الوهمي لم يكتف بحصوله على دكتوراه وهمية، بل شوه سمعة الجامعة ووزارة التعليم العالي، وبالتالي المجتمع! ماذا يقول العالم عنا، الوضع مزرٍ مع الشهادات الوهمية أكثر مما تتخيل".

جامعة القصيم توضح

في المقابل، تواصلت "العربية.نت" مع جامعة القصيم للاستيضاح، فأكد المتحدث الرسمي للجامعة د. إبراهيم الدغريري، أن المحاضر المذكور في التغريدة تم التعاقد معه من قبل جامعة القصيم سابقاً على وظيفة "محاضر" بشهادة الماجستير وهي معتمدة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه وهو على رأس العمل، وقدمها للاعتراف بها ولم تقبلها أو تعترف بها الجامعة.

كما شدد على أن المحاضر لم يعد منذ بداية هذا العام من منسوبي الجامعة أو على رأس العمل.