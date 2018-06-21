صور.. 40 محققة سعودية لمباشرة الحوادث المرورية

مع اقتراب تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة في السعودية، سوف تقام فعاليات تعريفية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس في كل من الرياض والدمام وجدة وتبوك، تحت عنوان "توكلي وانطلقي" بهدف تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق، والتعريف بنظام المرور ولوائحه من خلال نشاطات تعليمية وترفيهية وتقنية موجهة للنساء والأطفال، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.

وفي خطوة تأتي تزامناً مع اقتراب موعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، تم تخريج أول دفعة لمحققات سعوديات، مهمتهن مباشرةُ الحوادث المرورية للمركبات، التي تستقلها النساء على الطرق بدعم من المرور السعودي.

وخضعت 40 محققة سعودية من جميع أنحاء السعودية لتدريبات عملية مكثفة لمباشرة عملهن في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

واحتفلت الإدارة العامة للمرور، وشركة “نجم لخدمات التأمين” بتخريج 40 محققة يمثلن الدفعة الأولى من المحققات بإدارة الحوادث المرورية، في حفل أقيم بهذه المناسبة في فندق “فور ‏سيزون الرياض” بحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

برنامج تدريب مكثف

وأوضحت المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق بشركة "نجم"، مها الشنيفي، أن الخريجات خضعن ‏لبرنامج تدريبي مكثّف، بعد أن تم اختيارهن وفق معايير واضحة ودقيقة، لإدارة ومعالجة الحوادث.‏

وأشارت الشنيفي إلى أن قرار "نجم" بتوظيف محققات يأتي انسجاماً مع الأمر الذي ‏أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باعتماد تطبيق نظام ‏المرور ولائحته التنفيذية، الذي يمكن المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية ‏والنظامية المحددة لذلك، مشيرة إلى حرص الشركة على تطوير عملياتها، حيث بدأت بإعداد برامج تدريبية للنساء لتأهيلهن لوظيفة محققة حوادث.

ونوهت إلى أهمية ‏تمكين المرأة لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، مؤكدةً الحاجة الماسة لوجود محققات من النساء للتحقيق في ‏الحوادث المرورية، بعد قرب دخول القرار السامي المتعلق بقيادة المرأة حيز التنفيذ.

وكانت شركة "نجم" قد أعلنت عن فتح باب ‏التوظيف أمام النساء لوظيفة محققات في الشركة لمباشرة الحوادث المرورية، بعد أن استكملت جاهزيتها لاستقطاب وتدريب الكوادر النسائية، ومباشرة عملها في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

شروط القبول

واشترطت "نجم" ثلاثة شروط لقبول السعوديات للعمل كمحققات ميدانيات ومباشرة الحوادث المرورية، وهي: إتقان اللغات، وخلو سجلها من السوابق الجنائية، وقبول المتقدمة لنظام الورديات “الدوام الصباحي والمسائي”.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع اقتراب موعد سريان الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في 10 شوال الجاري، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 عبر استقطاب ‏وتكثيف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

على الصعيد ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نجم" فهد بن إبراهيم العقيل أهمية إشراك المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، الأمر الذي يسهم في ‏تنفيذ القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وضمان اتخاذ أفضل الحلول لمواجهة الطوارئ بشأنه.

ولفت العقيل الانتباه إلى أن ‏شركة "نجم" تعمل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور على رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، وتؤكد على اتباع قواعد السلامة، تجسيداً لاستراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية، في الارتقاء بمجالات التوعية المرورية، ومباشرة الحوادث بأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات والمستجدات في تطبيق كل ما من شأنه تحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع نطاق العمل وفق خطط ‏واضحة للنمو والارتقاء بالخدمات المقدمة.