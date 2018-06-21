صور تتصدر مباراة السعودية - أوروغواي..جمهور ينظف المدرج

رغم خسارة #المنتخب_السعودي أمام الأوروغواي، الأربعاء، بنتيجة واحد - صفر، إلا أن مرارة الهزيمة لم تمنع مشجعي الأخضر من الحفاظ على أخلاق عالية.

والتقطت عدسات الكاميرا صوراً لمشجعين سعوديين عمدوا إلى تنظيف المدرجات من النفايات بعد انتهاء المباراة.

وحازت تلك الصور على ثناء العديد من متابعي كرة القدم، وعاشقي المستطيل الأخضر، حتى إن أحد حسابات صحيفة الإندبندنت على تويتر نشر صورة لهؤلاء المشجعين، معلقاً عليها:" أليست تلك اللفتة الأكثر تهذيباً في مباريات كأس العالم".

The Saudi Arabian supporters are getting in on the cleaning up too!



Has this been the most polite #WorldCup in living memory?



🙌👏 #KSA pic.twitter.com/vxlAhGOYUn — Indy Football (@IndyFootball) June 20, 2018

يذكر أن المنتخب السعودي ودع نهائيات كأس العالم لكرة القدم مع شقيقه المصري عقب خسارته 1-صفر أمام أوروغواي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، الأربعاء، ليتأهل المنتخب القادم من أميركا الجنوبية بصحبة روسيا المستضيفة للدور التالي.

وستختتم السعودية مشوارها بمواجهة مصر، التي خسرت مرتين أيضا بنفس المجموعة، يوم الاثنين.