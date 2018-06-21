"العالم الإسلامي" ترحب بالهدنة بين أفغانستان وطالبان

رحبت رابطة العالم الإسلامي بما سمته "القرار الحكيم" الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الأفغانية وحركة #طالبان من خلال عقد الهدنة بينهما.

وقالت الرابطة إن الهدنة جاءت لتحقيق صالح الشعب الأفغاني، وذلك بتجاوز الخلافات التي عانى منها الشعب مدة طويلة.

وأكدت الرابطة في بيان لها صدر عن أمينها العام الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "أن الشريعة الإسلامية دعت إلى الاعتصام بحبل الله، وحذَّرت من التنازع والفُرْقَة"، موضحاً بيان الرابطة أن "المصلحة العليا للشعب الأفغاني وما في مضامينها من المحافظة على سُمْعَةِ هذا البلدِ الإسلاميِّ وإرثِهِ الحضاريِّ الإنسانيِّ الكبير، هي فوقَ كلِّ اعتبار".

ودعا بيان الرابطة الأطراف إلى مواصلة الحوار الهادف بينهم، وتجاوز الخلافات.

كما نوهت الرابطة بالبيان الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، والذي رحب فيه بالهدنة التي تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة #طالبان خلال أيام عيد الفطر.

وشدد الملك سلمان في بيان أصدره الديوان الملكي على أمله في تجديد الهدنة والبناء عليها لفترة أطول حتى يتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغاني.

وأضاف أن الشعب الأفغاني الذي عانى من ويلات الحروب يتطلع ومعه العالم الإسلامي إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء، استنادا إلى التعاليم الإسلامية التي تحث على نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة.

وتمنى العاهل السعودي التوفيق للإخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وإصلاح ذات بينهم، وتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان ولشعبها العزيز.