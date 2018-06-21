4 مدن سعودية تشهد فعاليات حول قيادة المرأة للسيارة

بمشاركة مجتمعية من جهات حكومية وأهلية سعودية، ينطلق يوم الخميس، ولثلاثة أيام متتالية، عدد من الفعاليات التعريفية، استعدادا لتنفيذ القرار السامي بتمكين المرأة من قيادة السيارة.

وتهدف الفعاليات التي ستقام في مدن #الرياض والدمام وجدة وتبوك تحت عنوان "توكلي وانطلقي"، إلى المساهمة في تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق، والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال، بإشراف مباشر من #الإدارة_العامة_للمرور.

وتشمل الفعاليات التي تقام بمشاركة عدد من الرعاة هم: شركة الاتصالات السعودية، وشركة #أرامكو السعودية، ومجموعة دلة البركة، بالإضافة لمجموعة الحكير، على مناطق مخصصة للأطفال وأخرى للنساء، تشمل عددا من النشاطات والعروض المرورية التي تقدم تعريفا بالأجزاء الميكانيكية للمركبة، وأهمية استخدام حزام الأمان، وتجربة القيادة باستخدام أجهزة المحاكاة، وتجربة الوقوف في مواقف المركبات، بالإضافة لتعزيز مبدأ السلامة أولاً، عبر بعض الاستعراضات التعليمية والترفيهية.

ومن جانبه، صرح اللواء محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور بقوله: "نتطلع لأن تكون انطلاقة المرأة في قيادة المركبة بداية مرحلة جديدة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين أفراد الأسرة السعودية، وتربية النشء على قواعد السلامة العامة، بما يحقق الحد من حوادث المرور، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية".

وأضاف: "حرصنا على المشاركة في تنظيم هذه الفعاليات بالشراكة مع الجهات الراعية، بما يؤكد ويعزز دور الأسرة في رفع مستوى السلامة المرورية، وهو الدور الذي أشار إليه وزير الداخلية باعتبار أن قيادة المرأة للسيارة ستؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".

ومن المنتظر أن تقام الفعاليات في عدد من المناطق الحيوية في كل مدينة، ففي الرياض تقام الفعاليات في مجمع (الرياض بارك)، وفي الدمام تقام في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، وفي جدة تقام في أرض الطيران الشراعي مقابل مجمع (الرد سي مول)، كما تقام في حديقة الملك عبدالعزيز في مدينة تبوك.