التحالف: سلامة المدنيين اليمنيين أولوية قصوى لدينا

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، إن وتيرة العمليات العسكرية في صعدة تسير بشكل سريع، مؤكداً أن العمليات في صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض.

وقال خلال مؤتمر صحافي من بروكسل إن الحل السياسي الدبلوماسي هو دائماً الأمثل للشعب اليمني، مشدداً على أن التحالف يواصل العمل لإعادة الشرعية اليمنية.

وقال: لدينا خيارات كثيرة في الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، مشيراً إلى أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف، وأن أي تنازل أو اقتراح من ميليشيات الحوثي يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي.

ونوه المالكي إلى أن عمليات التحالف في الحديدة مستمرة والقوات المشتركة تسهم في إزالة الألغام، مضيفاً أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية في الممرات الدولية.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين حولوا مساكن المدنيين في الحديدة إلى تحصينات عسكرية، كما أنهم يواصلون تحويل المدنيين في الحديدة إلى دروع بشرية.

وقال إن التحالف يقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة سينعكس على كافة اليمنيين وسيوقف الجباية غير الشرعية.

وأضاف: نعمل على توزيع المساعدات على كافة الأراضي اليمنية دون أي تمييز، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً على العمل الإغاثي وموظفي الأمم المتحدة.

وقال المالكي إن تحرير ميناء الحديدة سيؤدي إلى قطع الشريان الحيوي لتسليح الحوثيين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت ووجهت عشرات الصواريخ الباليستية إلى السعودية.