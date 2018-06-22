انتخاب السعودية لرئاسة جمعية الدبلوماسيين في أوتاوا

انتخبت المملكة العربية السعودية بالإجماع، للمرة الثالثة على التوالي، لشغل منصب رئيس جمعية الدبلوماسيين في أوتاوا لمدة سنة، تأكيداً لمكانة المملكة الدولية وبين الأوساط الدبلوماسية في كندا، ويمثلها في الجمعية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، نايف بن بندر السديري.

وفِي نفس الانتخابات، فازت سفيرة جمهورية الهندوراس بمنصب نائب رئيس أول وسفير جمهورية جامايكا بمنصب نائب رئيس ثانٍ وسفير جمهورية مقدونيا بمنصب سكرتير عام الجمعية.

وفاز كل من سفير جمهورية غيانا وسفير جمهورية باكستان وسفير جمهورية صربيا وسفير جمهورية جنوب إفريقيا وسفير جمهورية الغابون كأعضاء في المجلس التنفيذي.