سفير السعودية في البحرين يحذر السائقات من هذه المخالفات

حذر السفير السعودي لدى مملكة البحرين، الدكتور عبدالله آل الشيخ، السائقات السعوديات من 3 مخالفات شائعة في البحرين، وذلك مع تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة بدءاً من الأحد القادم.

وأوضح آل الشيخ في حديث لـ"العربية.نت" أن قرار قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية سيدخل حيز التنفيذ في يوم 10 شوال الجاري، الموافق 24 يونيو، وسيكون مسموحاً لأي امرأة، سواء سعودية أو خليجية قيادة السيارة، والعبور بها عبر جسر الملك فهد، مع الالتزام بأنظمة وتعليمات البلدين حين العبور.

وأشار إلى أن قيمة المخالفات المرورية في البحرين تتراوح من 20 دينارا كحد أدنى إلى 1000 دينار بحريني كحد أقصى، أي 10 آلاف ريال تقريباً.

وبين السفير السعودي في البحرين أبرز 3 مخالفات مرورية يقع بها بعض السائقين السعوديين في مملكة البحرين فقال: "تنحصر المخالفات في استخدام الجوال أثناء القيادة، ومخالفة انتهاء تأمين المركبة، وتجاوز السرعة المحددة. كما أود التأكيد على الجميع على أهمية الالتزام بأنظمة واللوائح المرورية في البلدين الشقيقين، وعكس صورة مشرفة عن بلادهم".