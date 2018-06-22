شاهد الثواني الخاطفة عندما تودع الشمس الأفق الملتهب

تعد مشاهد غروب الشمس بالسعودية، لحظات حاسمة، وأوقات وصفها متذوقو الجمال بأنها "أوقات الإحساس والمشاعر عندما تودع الشمس الأفق الملتهب".





فلحظات الغروب، تعيد للمتأمل شريط ذكرياته الجميلة، عبر خطوط الشفق الأحمر، لتبعث السعادة والراحة، فينسحب النور متدرجاً، وتبدأ خطوط الظلام بالتسلل نحو الحياة.

عندها، يتحرى الكثيرون تلك الدقائق، لمشاهدة ذلك المنظر البديع، عندما ترحل الشمس، وتعلن انقضاء نهار جميل.. "العربية.نت" رصدت بعض المشاهد لتلك اللحظات الجميلة، والشمس في مراحلها النهائية، مجسدة وحدة اللون وقدرة الخالق على تكوين تلك اللحظات، في لوحة ملهمة للدفء والسكينة.