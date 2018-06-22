شاهد.. قصة سعودية لا تصدق أن قيادة المرأة كانت ممنوعة!

على مدى سنوات كانت النساء في البادية والأرياف في السعودية يقضين حوائجهن بعيداً عن صخب المدينة.

ورصدت MBC في تقرير عبر برنامج "إم بي سي في أسبوع" قصة سعودية قادت السيارة طيلة عقدين ولا تصدق أن قيادة المرأة كانت ممنوعة قبل مدة.

يومياً، تفحص ضحية الحازمي محرك سيارتها قبل خروجها لحظيرة أغنامها، وقد تعلمت القيادة وعمرها 13 سنة. وقالت خلال التقرير: "علموني أهلي والآن أقود السيارة ولم أتعرض لمضايقات أبداً".

وهي تمارس حياة طبيعية خلف مقود سيارتها، ولا تعرف قصة مزايدات البعض على قصة قيادة المرأة

والسيارة هي السابعة التي اشترتها حتى الآن، وتستطيع عمل صيانة خفيفة لسيارتها، وهي تجيد قيادة سيارات كبيرة أيضاً.

قيادة المرأة خارج المدن كان مألوفاً قبل السماح، والنساء الآن يمارسن حقاً طبيعياً في المدن وخارجها.