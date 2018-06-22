"توكلي وانطلقي".. ترفيه وتثقيف عن قيادة المرأة للسيارة

دشن مدير مرور منطقة الرياض اللواء عبدالرحمن الخرصان والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الخميس، الفعالية الترفيهية والتثقيفية والتعليمية للمرأة عن قيادة السيارة، تحت شعار "توكلي وانطلقي"، وذلك لمواكبة بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات الأحد المقبل.

وأقيمت الفعالية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في مول "الرياض بارك" بالتعاون بين الإدارة العامة للمرور، وشركة الاتصالات السعودية STC، وبمشاركة عدة جهات حكومية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الناصر، أن شركة الاتصالات السعودية حريصة على دعم الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الأمر الملكي بقيادة المرأة الأحد المقبل بالانسجام مع مبادراتها وبرامجها في مجال المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أنّ مشاركة الشركة في الفعالية عبر جناح متخصص ضمن الفعالية، ركزت على تعزيز مبدأ "السلامة أولاً" والتوعية بأنظمة المرور وأفضل طرق القيادة الآمنة من أجل سلامة قائدة المركبة وجميع أفراد العائلة الذين يرافقونها.

وتستهدف الفعاليات التي تصاحب بدء تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية على كل من الرجال والنساء، تعريف السيدات المقبلات على قيادة المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق، بغية كسر حاجز الخوف والرهبة لديهن من القيادة، عبر استخدام أجهزة المحاكاة الإلكترونية، فضلاً عن نشر الثقافة المرورية بين الزوار، وتعريفهم بتفاصيل المركبات الميكانيكية، من خلال بعض الاستعراضات التعليمية والترفيهية.

وتحتوي الفعالية على عدد من المعارض التثقيفية والمحطات التعليمية، التي تقدم أساسيات تعلم القيادة من خلال التجربة، ومن خلال مناطق تعليمية خاصة بالأسر والأطفال.