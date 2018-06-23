إمام سعودي يوقف خطبة الجمعة بسبب مصلٍّ يعبث بجواله

توقف خطيب جمعة في السعودية أثناء خطبته، يوم أمس الجمعة، ليعلق على أحد المصلين أثناء استخدامه الجوال وانشغاله عن سماع الخطبة.

الشيخ عادل بن سالم الكلباني، إمام وخطيب جامع المحيسن بالرياض، وعند مواصلة خطبة الجمعة، صمت بشكل مفاجئ، ليوجه النظر من فوق المنبر إلى أحد المصلين في الجامع، ويقول: "يا الحبيب، جوال وأنت تستمع إلى الخطبة فهذا ما يصير.. يا جوال يا خطبة"، مذكراً إياه بالحديث الشريف: "من مسَّ الحصى فقد لغا"، مطالباً إياه بالصبر لحين انتهاء الخطبة، بدلاً من الانشغال في الـ"واتساب" و"تويتر".

وراج بشكل واسع مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وثَّق الشيخ الكلباني أثناء قيامه بنصح المصلي من فوق منبر خطبة الجمعة، في حين تباينت آراء المغردين حول نقدهم لطريقة نصح الشيخ لما سببه من إحراج للمصلي، في الوقت الذي أيده الكثير بأن موقفه جميل، مطالبين الخطباء أن ينهجوا نهج الكلباني.