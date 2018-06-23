المنيعي: قرار قيادة السعوديات أخذ حقه من النقاش والوقت

أكد الدكتور أحمد المنيعي، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، تمت مناقشته علميا، وأخذ حقه من الوقت والجهود.

وأضاف المنيعي لقناة "العربية" أنه حان الوقت بعد ذلك للانتقال إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة الآن، وهي تنفيذ القرار.

وتستعد السعوديات بعد حوالي ساعة لتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة حق قيادة المركبات، حيث نص الأمر الملكي على بدء التطبيق بتاريخ 24 يونيو. ساعات وستكون شوارع السعودية على موعد للتعرف على مركبات النساء لأول مرة وسط اهتمام إعلامي كبير، وسعادة بالغة تترقب فيها النساء عقارب الساعة وهي تقترب لتحقيق حلم طال انتظاره على مدى عقود.