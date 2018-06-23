راشد الماجد يفاجئ جمهور جدة بـ"العاصوف"

طوّق نجم الأغنية السعودية، راشد الماجد، جمهوره الكبير الذي ملأ المسرح في جدة بالحب والاهتمام وحرك في قلوبهم أحاسيس الشوق القديمة، وبدا منذ الوهلة الأولى بأنه متلهف للغناء في المدينة التي لم يقم فيها حفلة منذ نحو 11 عاماً، حتى إنه قهر هذا الغياب بـ(27) أغنية سقى بها مشاعر 6 آلاف من العشاق حد الارتواء وكان نجم حفلات العيد الاستثنائي، وأثبت أن كل المواعيد التي يطل بها على الجمهور تصبح مواسم للموسيقى والفرح.

راشد، الذي وصف حفلته في جدة بـ"الليلة التاريخية"، صعد إلى المسرح على موسيقى أغنيته الشهيرة "انت غير الناس" ومن بعدها أخذ الجمهور لأجواء التسعينيات الذهبية في أغنية "وينك حبيبي"، ثم غنى لهم "هدية"، وغير رتم الحفلة بـ"كل تغنى لي"، ثم زاد الجرعة العاطفية برائعة "ما فيه أحد" وفي نفس "المود" قدم الأغنية التي طرحها في مارس الماضي "أكثر شخص بالدنيا".

قولوا لجدران البيوت .. كنا حبايب وقصارا

واليوم ما للحب صوت .. ماحد عن الثاني درا

هبت رياحٍ من شمال .. هبت رياحٍ من جنوب

فجاة ولا عطتنا مجال .. وعاصوفها هز القلوب#راشد_الماجد يشدو بشارة مسلسل #العاصوف#راشد_الماجد_في_جده#العيد_في_السعودية pic.twitter.com/OfZMF4sB4l — خليجية (@Khalejiatv) June 22, 2018

ومن الأعمال التي تفاعل معها الجمهور من قديمه أيضاً "خلهم ينفعونك" والأغنية الخالدة "شرطان الذهب"، كما قدم "علمتني" و"الله كريم"، وأشعل الأجواء بـ"يا شوق" و"ما عاد في الأحلام".

راشد أيضاً "تفنن في طروق الحب" وغنى "يا غالي الناس" و"أنا الأبيض".

المفاجأة الجميلة التي لم تكن في حسبان الجمهور كانت أغنية مسلسل "العاصوف" من كلمات خلف الحربي وألحان الموسيقار ناصر الصالح، التي أشاد بها الجمهور وصنفها النقاد ضمن أهم مقدمات الأعمال الدرامية في رمضان.

هذه الحفلة الناجحة لقيت اهتماماً على صعيدين الأول على مستوى المسرح والتناغم العالي بين الفنان وجمهوره، والجانب الآخر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #راشد_الماجد_في_جدة الذي كان متفاعلاً في الترند وكتب فيه بعض الجمهور الحاضر في المسرح بأن اللحظة الأصعب كانت وداع الفنان.

بدوره أبدى راشد الماجد سعادته بالاحتفاء وأجواء الحفلة وقال: "الجمهور يجنّن.. الحمد لله وفقنا والسعودية فعلاً غير".

وأشار إلى أن 3 ساعات وربع مضت لم يشعر بها وغادر المسرح ولم يكن بوده المغادرة من الحماس الذي شاهده.