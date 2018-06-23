شاهد سعودية لـ"العربية": غداً إلى الدوام بسيارتي!

حاورت الزميلة، أحلام اليعقوب، سعوديات قبل ساعات من بدء تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

ومع العد التنازلي لساعة الصفر، وبدء انطلاقة قيادة المرأة للسيارة في السعودية يوم غد الأحد 10/10، بدأت إدارات المرور في المملكة، وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل، بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلاً واسعاً مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبناها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية.

صاحب أحد المقاهي في الخبر رحب بقيادة النساء على طريقته الخاصة ووضع سيارة من الخمسينيات ليتيح للنساء التقاط صور تذكارية معها.

وتجتمع سيدات أعمال في أحد المقاهي ويناقشن الآلية الأبرز للخروج عند منتصف الليل عندما يحين موعد السماح للمرأة بالقيادة. وقالت إحدى الحاضرات إن قيادة المرأة ضرورية، بينما قالت الأخرى إنها ستذهب إلى الدوام بسيارتها غداً.

وقالت إعلامية إنها تقود سيارة منذ 12 سنة والموضوع لا يخيف. ورداً على سؤال لماذا هناك خوف؟ قالت إحدى الحاضرات لأن الأمر جديد فقط وتحتاج المرأة مساعدة الرجل.

ودار نقاش حول المرأة التي تقود منذ فترة طويلة في أماكن أخرى غير السعودية، ردت إحدى الحاضرات في المقهى أن هناك فرقاً، حيث ستكون هناك تجربة جديدة في السعودية ورهبة.

وأشارت إحدى الحاضرات إلى معاناة النساء السعوديات مع السائقين أو سيارات الأجرة.