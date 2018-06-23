مدير بوكالة سيارات:المرأة السعودية أكثر منطقية من الرجل

جابت كاميرا "العربية" كل الأماكن المتوقعة لتحصيل الآراء من قبل النساء بأكبر حصيلة ممكنة، حيث إن هناك استفسارات عديدة عن إمكانية اختيار السيارة أو حتى عن التسهيلات المقدمة لهن، أو ما الذي سيناسبهن أكثر.

وقالت مراسلة "العربية" في الدمام، أحلام اليعقوب، إن القابلية لشراء السيارات والبحث عن السيارة المناسبة زادت في الساعات الأخيرة التي تفصل النساء عن القيادة.

وفي حديث لـ"العربية"، قال مدير العلاقات العامة في وكالة سيارات كبرى بالسعودية، عبدالله عمر "في البداية بعد القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة أعتقد أن المرأة تحتاج إلى أن تبحث عن ألوان معينة، لكن في الواقع وبعد استفتاءات وجدنا أن المرأة أكثر منطقية من الرجل في شراء السيارة".

وتابع عمر: "المرأة الآن صار عندها وعي أكثر. وجدنا أنها أكثر ذكاء، وهي تعلم ما الذي تختاره في السيارة كوسيلة تنقل".

وأضاف: "نحن نتمنى من البنوك وشركات التمويل أن تكون هناك تسهيلات أكثر للسيدات".