هذه شروط وموعد استقبال طلبات السعوديات لوظيفة مراقب جوي

تبدأ خدمات الملاحة الجوية السعودية، ‪sans الأحد، ولمدة أسبوعين، استقبال الدفعة الثانية من طلبات تسجيل السيدات السعوديات في برنامج "المراقبة الجوية"، المنتهي بالتوظيف عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت (‪sans‬) أن القبول في البرنامج يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة كحد أدنى على شهادة الثانوية العامة - قسم علوم طبيعية - بمعدل لا يقل عن 90%‏، وألا تقل درجة الاختبار التحصيلي والقدرات عن 75درجة‏، وأن يتراوح عمرها بين 23 و28 عاماً، وأن تكون حاصلة على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار ‪IELTS‬، أو ‪TOFEL‬ بدرجة 46-‪ ‬59واجتياز اختبارات الشركة والمقابلة الشخصية. ‬‬‬

وكانت (sans) قد بدأت في تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من الفتيات "مراقب جوي"، مطلع شهر مارس الماضي، والتي تولت تأهيل وتوظيف الفتيات في مهنة المراقبة الجوية، اهتماماً بالغاً انطلاقاً من مساهمتها في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة.