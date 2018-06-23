وزراء إعلام دول التحالف يناقشون "تفعيل الخطاب المشترك"

عقد وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اجتماعاً في قصر المؤتمرات بجدة لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.

وكانت أبرز محاور وبنود الاجتماع تطوير الخطط الإعلامية لدول التحالف لمواجهة التغلغل الإيراني في اليمن والمنطقة.

كذلك، دعم الحكومة الشرعية اليمنية إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم.

وناقش الاجتماع آلية تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق، بما يضمن تعزيز الخطاب المشترك.

أيضاً بحث الوزراء التبادل الإخباري المشترك بين وسائل الإعلام الحكومية في دول التحالف والقيام بنشر المواد الإعلامية المدعومة.