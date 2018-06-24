الأمن السعودي: الأمور تسير بشكل جيد مع بدء قيادة المرأة

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام السعودي، العقيد سامي الشويرخ، في اتصال مع "العربية"، فجر الأحد، أنه لم تسجل أي حالة غير اعتيادية بعد تطبيق قرار قيادة المرأة.

وقال الشويرخ إن تطبيق القرار الملكي يسير وفق المخطط له مسبقاً، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية كافة استعدت مبكراً لهذه البداية، وأن الأمور كلها تسير بشكل طبيعي.

ودخل القرار الخاص بـ #قيادة_المرأة_السعودية حيز التنفيذ فجر الأحد، والذي لاقى ترحيباً واسع النطاق في المملكة والعالم.

ومع اللحظات الأولى من تطبيقه، بدأ عدد من السعوديات في ممارسة حقوقهن، فيما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة.

وكانت إدارات المرور في المملكة، قد بدأت وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية.