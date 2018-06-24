الداخلية السعودية: 120 ألف متقدمة للحصول على رخصة قيادة

عقدت وزارة الداخلية السعودية مؤتمراً صحافياً، الأحد، حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة.

وكشف اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، عن إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، و120 ألف متقدمة على رخص القيادة، مؤكداً أن الطلب لا يزال كبيرا للغاية.

وطالب التركى بعدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم، وفي ما خص نظام مكافحة التحرش، أكد أنه لا يخص فقط قيادة المرأة

وأشار إلى دخول نظام مكافحة جريمة التحرش حيز التنفيذ، مؤكداً أنه لا يهدف فقط لمسألة قيادة المرأة للسيارة وإنما يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش في كافة الأماكن، بما فيها الأماكن التي تتواجد فيها المرأة.

ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد، حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.