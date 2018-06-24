السعودية.. أجواء احتفالية بقيادة المرأة السيارة

مع بدء تطبيق الأمر الملكي بالسماح للسعوديات بقيادة السيارة بعد عقود من المنع، شهدت الطرقات في مختلف المدن السعودية أجواء احتفالية، تمثلت في خروج عدد من السيدات وهن يقدن مركباتهن بعد دخول القرار حيز التنفيذ فجر الأحد، فيما وزع رجال المرور ورودا على قائدات السيارات في مبادرة #رافقتكم_السلامة، وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فرحة وبهجة المجتمع السعودي نساء ورجالا بالقرار التاريخي من خلال مشاركة الصور والمقاطع المصورة لقيادة سيدات سياراتهن في شوارع الرياض بدعم من ذويهن.

فالفرحة بقرار قيادة المرأة للسيارة لم تقتصر على النساء فحسب، بل شملت العائلة السعودية بأكملها، الجميع عبر عن فرحته ببدء تطبيق القرار.

هذا وبدأ عدد من السعوديات في ممارسة حقوقهن وتوجهت العديد منهن إلى أماكن عملهن في صباح الأحد.

من جانبه، أكد العقيد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي باسم الأمن العام لـ"العربية"، أنه مع الساعات الأولى من القرار لم تسجل أي ملاحظات غير اعتيادية، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي.

يذكر أنه مع بدء قيادة المرأة للمركبة داخل المدن السعودية سبقته خطوات عدة، تم فيها تهيئة المتطلبات والبنية التحتية، ومنها الأمن والسلامة المرورية ومعاهد تعليم القيادة، فقد دشنت مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية.

وأصدرت رخص قيادة لمن أكملت العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة، كما تم تجهيز واحد وعشرين موقعاً لإصدار رخص سعودية بديلة للرخص الأجنبية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن إمكانية مشاركة المرأة الحاملة لرخصة القيادة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية.