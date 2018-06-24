السعودية.. اعتراض باليستييْن حوثييْن فوق الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الأحد، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي فوق الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة مساءً (39ر20) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة #الرياض، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

وتطلق ميليشيات الحوثي صواريخ باتجاه المدن السعودية بين حين وآخر، ولكن الدفعات الجوية تنجح دائماً بالتصدي لها.