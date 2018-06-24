المرأة السعودية خلف المقود.. وهذه قيمة كل مخالفة

احتفت السعوديات الأحد بدخول قرار السماح لهن بالقيادة حيز التنفيذ، بعد سنوات طويلة من الحظر. وشهدت الطرقات في مختلف المدن السعودية أجواء احتفالية، تمثلت في خروج عدد من السيدات وهن يقدن مركباتهن بعد دخول القرار حيز التنفيذ فجر الأحد، فيما وزع رجال المرور ورودا على قائدات السيارات في مبادرة #رافقتكم_السلامة، وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فرحة وبهجة المجتمع السعودي نساء ورجالا بالقرار التاريخي من خلال مشاركة الصور والمقاطع المصورة لقيادة سيدات سياراتهن في شوارع الرياض بدعم من ذويهن.

إلا أنه وفي خضم تلك الأجواء الاحتفالية، لا بد من التذكير ببعض المخالفات التي قد توجع أحياناً لارتفاع قيمتها، كما أنه من المفيد التذكير بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، بهدف الحفاظ على سلامة السائقين والسائقات.

وفي ما يلي بعض الغرامات والمخالفات التي تشملها:

• غرامة بين 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال

تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر

عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية

وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة

• غرامة بين 500 إلى 900 ريال

قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة

قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير

تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كم/ الساعة

• غرامة بين 300 إلى 500 ريال

عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق

القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية

عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق

• غرامة بين 150 إلى 300 ريال

عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة

عدم ربط حزام الأمان

استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة

عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

إساءة استعمال منبه المركبة

• غرامة بين 100 إلى 150 ريالاً

التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة

وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف

الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة

الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة

• التفحيط

المرة الأولى: حجز المركبة 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال والسجن

المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة 40 ألف ريال والسجن

المرة الثالثة: غرامة 60 ألف ريال ومصادرة المركبة.