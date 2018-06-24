المرأة السعودية خلف المقود.. وهذه قيمة كل مخالفة

احتفت السعوديات الأحد بدخول قرار السماح لهن بالقيادة حيز التنفيذ، بعد سنوات طويلة من الحظر. وشهدت الطرقات في مختلف المدن السعودية أجواء احتفالية، تمثلت في خروج عدد من السيدات وهن يقدن مركباتهن بعد دخول القرار حيز التنفيذ فجر الأحد، فيما وزع رجال المرور ورودا على قائدات السيارات في مبادرة #رافقتكم_السلامة، وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فرحة وبهجة المجتمع السعودي نساء ورجالا بالقرار التاريخي من خلال مشاركة الصور والمقاطع المصورة لقيادة سيدات سياراتهن في شوارع الرياض بدعم من ذويهن.
إلا أنه وفي خضم تلك الأجواء الاحتفالية، لا بد من التذكير ببعض المخالفات التي قد توجع أحياناً لارتفاع قيمتها، كما أنه من المفيد التذكير بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، بهدف الحفاظ على سلامة السائقين والسائقات.
وفي ما يلي بعض الغرامات والمخالفات التي تشملها:
• غرامة بين 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال
تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر
عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية
وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة
• غرامة بين 500 إلى 900 ريال
قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة
قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير
تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كم/ الساعة
• غرامة بين 300 إلى 500 ريال
عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق
القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية
عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق
• غرامة بين 150 إلى 300 ريال
عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة
عدم ربط حزام الأمان
استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة
عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال
إساءة استعمال منبه المركبة
• غرامة بين 100 إلى 150 ريالاً
التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة
وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف
الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة
الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة
• التفحيط
المرة الأولى: حجز المركبة 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال والسجن
المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة 40 ألف ريال والسجن
المرة الثالثة: غرامة 60 ألف ريال ومصادرة المركبة.