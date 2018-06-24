بالصور.. سعودية تقود الفورمولا وان وتحتفي على طريقتها

في اليوم الذي رفع فيه الحظر عن قيادة المرأة السيارة في السعودية، إثر بدء سريان القرار الذي أصدره سابقاً الملك سلمان، قادت الشابة السعودية أسيل الحمد إحدى سيارات فورمولا - وان على حلبة لوكاستيليه قبل سباق جائزة فرنسا الكبرى، محتفلة بهذا القرار التاريخي على طريقتها.

فقد شاركت أسيل السعوديات فرحة تنفيذ الأمر السامي بتطبيق قوانين المرور على الذكور والإناث على حد سواء بقيادة إحدى سيارات فورمولا 1 قبل سباق جائزة فرنسا الكبرى الأحد.

وكانت أسيل قد اختيرت لتكون أول سيدة عضوة في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كما اختيرت أيضا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.

من جهته، قال فريق رينو إن أسيل قادت سيارة من العام 2012 ضمن مسيرة لسيارات الشركة الفرنسية احتفالا بعودة السباق الفرنسي إلى جدول سباقات بطولة العالم بعد غياب عشر سنوات.

في حين علقت أسيل على التجربة قائلة: "أحببت التسابق وسباقات السيارات منذ الصغر، وقيادة إحدى سيارات فورمولا 1 هي شيء يفوق أحلامي".

أما سائقة الراليات السابقة ورئيسة اللجنة النسائية لرياضة السيارات ميشيل موتون، فتأمل أن يمهد نموذج أسيل الطريق أمام المزيد من السعوديات لدخول عالم سباقات السيارات.

وستقود الحمد سيارة من عام 2012 ضمن مسيرة لسيارات شركة فرنسية احتفالا بعودة السباق الفرنسي إلى جدول سباقات بطولة العالم بعد غياب عشر سنوات.