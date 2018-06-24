بعد قيادتها السيارة.. سيدة سعودية: السائق لم يكن ترفاً

قررت سيدة سعودية في أول يوم من تطبيق قرار قيادة المرأة في السعودية أن تأخذ ابنها معها خلال أول رحلة لها الأحد.

وفي فيديو خاص بـ"العربية.نت"، قالت الدكتورة تغريد العوهلي، التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، وهي تتحدث باللغة الإنجليزية، إن القيادة كانت "ضرورة فعلية للنساء"، خصوصا للأم لتقوم بنقل طفلها إلى المدرسة والتنقل بين العمل والمنزل.

وأضافت "أن يكون لك سائق فهذا ليس من الرفاهية".

وقالت "أنا سعيدة جداً اليوم، أنا سعيدة.. لي ولجميع النساء في المملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أن والدها وزوجها كانا من أكبر مؤيديها.

وأوضحت "تعلمت القيادة منذ 14 عامًا، لأن والدي كان يعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيان والفتيات قيادة السيارة، لكنني لم أفكر أبدًا في يوم من الأيام أن أقود سيارتي في شوارع السعودية!".