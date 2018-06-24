خاص.. هذا أول ما قالته السعوديات خلف مقود السيارة

رصدت "العربية.نت" اللحظات الأولى في الشارع السعودي أثناء بدء تطبيق القرار التاريخي للسماح للمرأة بقيادة السيارة.

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ومن قلب شوارع مدينة الرياض، عبرت إحدى السعوديات عن سعادتها ببدء تنفيذ قرار خادم الحرمين للسماح للمرأة بالقيادة، حيث تظهر في الفيديو وهي تجلس خلف مقود السيارة تستعد للحظة الانطلاق الأول في حياتها.

وشكرت السيدة السعودية خادم الحرمين وولي عهده الكريم على هذا القرار التاريخي الذي أنصف المرأة السعودية.

ووجهت رسالة للعالم باسم المرأة السعودية، مؤكدة أن السعوديات سيثبتن للعالم أجمع قدرة المرأة السعودية ليس على قيادة السيارات فقط ولكن قدرتهن أيضا على النجاح في جميع الأوقات والمجالات.

فيما أعلنت السعودية سلمى راشد انطلاق رحلتها الأولى في شوارع الرياض احتفالا بمناسبة السماح للمرأة بالقيادة، حيث قررت التنزه بشوارع المدينة قبل أن تبدأ انطلاقتها الحقيقية غدا بسيارة والدتها التي تتعلم هي أيضا القيادة في إحدى مدارس التدريب.