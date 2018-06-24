شاهد اللحظات الأولى لانطلاق السعوديات بسياراتهن بالشارع

رصدت "العربية" اللحظات الأولى لانطلاق السعوديات بسياراتهن في شوارع المملكة.

ووثقت كاميرا "العربية" اللحظات الأولى التي انطلقت فيها ديما الدليجان في المنطقة الشرقية بقيادة سيارتها مع بدء تنفيذ القرار، حيث سلمها شقيقها السيارة والمسؤولية قائلا لها "الحين اسلمك المهمة وانت قدها وقدود".

وكان شقيقها هو من أحضر لها السيارة قبل سريان القرار، وبدعم رجال المرور تحركت ديما بعدما نفذت تعليمات المرور، ورافتها صديقتها في أول رحلة لها انتظرتها المرأة السعودية بفرحة عارمة.

وبدأت السعوديات فعليا تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة حق قيادة المركبات، حيث نص الأمر الملكي على بدء التطبيق بتاريخ 24 يونيو.