كاميرا "العربية" ترصد فرحة نساء السعودية بقرار القيادة

رصدت كاميرا "العربية"، فرحة النساء السعوديات بقرار السماح لهن بقيادة السيارة.

وأبدت المرأة السعودية حماسا كبيرا جدا للقيادة قبل تنفيذ القرار بساعتين، حيث أعلنت الكثير من السيدات عن رغبتهن في القيادة غدا إلى عملهن.

ورصدت مراسلة "العربية" على مدار أربعة أيام قبل تنفيذ القرار، فرحة المرأة السعودية التي عمت جميع مدن المملكة.

وانتشرت الكثير من اللافتات المرورية في شوارع السعودية، خاصة العاصمة الرياض، لحث النساء على توخي الحذر والالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامتهن.

وزارت "العربية" مراكز تعليم قيادة السيارات، وشهدت الحماس والمهارة اللذين أبدتهما المشاركات في تلك البرامج وسرعة تعلمهن القيادة، كما ظهر ذلك جليا في أجهزة المحاكاة في تلك المراكز.

كما رصدت "العربية" مشاركة فاعلة للمرأة السعودية في فعاليات كثيرة حول قيادة المرأة في أنحاء المملكة، مثل فعالية "توكلي وانطلقي" التي شاركن فيها بحماس وسعادة كبيرين.