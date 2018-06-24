هذه رسالة طالبة سعودية لزميلاتها مع بدء قرار القيادة

وجهت طالبة سعودية رسالة لزميلاتها مع بدء تطبيق قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، حيث قالت لهن "زميلاتي أنتن على قدر المسؤولية، مشيرة إلى أن قيادتهن للسيارة لا تعني لهن حرية الخروج والحركة، ولكن هناك مسؤولية عليهن وهن على قدر تحملها".

وأضافت "نحن الشباب راح نمسك مسؤوليات في البيت بحكم عمرنا وبحكم جيلنا الذي يقع عليه مسؤوليات كبيرة".

وبدأ اليوم الأحد تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة حق قيادة المركبات، حيث نص الأمر الملكي على بدء التطبيق بتاريخ 24 يونيو. ساعات وستكون شوارع السعودية على موعد للتعرف على مركبات النساء لأول مرة وسط اهتمام إعلامي كبير، وسعادة بالغة تترقب فيها النساء عقارب الساعة وهي تقترب لتحقيق حلم طال انتظاره على مدى عقود.