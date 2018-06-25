المرأة السعودية خلف المقود.. وفيديو يوضح "كشف الهوية"

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن أفراد الشرطة سيزودون بجهاز يكشف هوية سائقة المركبة دون الحاجة للكشف عن وجهها، وذلك عبر البصمة.

وقال اللواء محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، في مؤتمر صحافي، الأحد، إن الجهاز يتضمن البصمة ورقم البطاقة، وكل البيانات الموجودة في أنظمة الحاسب الآلي المرتبطة بقاعدة البيانات، ستظهر لدى رجل الأمن للتحقق من هوية قائدة المركبة.

إلى ذلك، أوضح أنه لا توجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء، وإنما المواقف هي لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وفي ما يتعلق بقيادة الخادمة على سبيل المثال، أكد أن نظام المرور السعودي لا يمنع الخادمة من القيادة، ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة التي تمتلكها، مطالبًا الجميع بعدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية عقدت مؤتمراً صحافياً، الأحد، حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة. وكشف اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، عن إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، و120 ألف متقدمة لرخص القيادة، مؤكداً أن الطلب لا يزال كبيرا للغاية.

وطالب التركي بعدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم، وفي ما خص نظام مكافحة التحرش، أكد أنه لا يخص فقط قيادة المرأة. وأشار إلى دخول نظام مكافحة جريمة التحرش حيز التنفيذ، مؤكداً أنه لا يهدف فقط لمسألة قيادة المرأة للسيارة وإنما يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش في كافة الأماكن، بما فيها الأماكن التي تتواجد فيها المرأة.