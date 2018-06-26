هكذا يعشق أهالي عسير مزارعهم الجبلية

تتربع مزارع منطقة #عسير جنوب غربي #السعودية، على قمم جبال السروات، مشكلة مدرجات زراعية، أكسبتها منظرا جماليا جذابا، وبين جنبات تلك المزارع الجبلية، تكمن قيمتها الكبيرة لدى أصحابها، باعتبارها مصدراً لغذائهم واقتصادهم طوال العام.

موضوع يهمك دعت النائبة الديمقراطية الأميركية ماكسين ووترز أنصارها إلى مطاردة ومضايقة مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في كل... دعوة ديمقراطية غريبة للتحرش بإدارة ترمب.. والرئيس يرد أميركا

ويعشق أهالي منطقة عسير الزراعة بأنواعها، نظير ما تمتلكه المنطقة من مقومات إنتاجية ناجحة لزراعة جيدة لبعض الفواكه والحبوب، والتي تتناسب مع أجوائها الباردة شتاءً والمعتدلة صيفاً، بل تعد عسير مكاناً مناسباً لإنتاج الفواكه الحمضية.

"العربية.نت" رصدت في صور المدرجات الزراعية بمنطقة عسير، لتوثيق خضرة المكان، وجماله البديع.