"الهند الموسمي" يرفع حرارة السعودية.. توقعات بـ50 درجة

كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، احتمالية بلوغ درجة #الحرارة "الخمسين" على غرب المملكة "تحت أشعة الشمس" مع بداية تعمق الهند الموسمي، حيث تبدأ الحرارة ارتفاعها الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وذكر كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي #تويتر، استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، مع تمركز حراري ملموس على الغربية.

يذكر أن منخفض #الهند_الموسمي يتوافق مع (الانقلاب الصيفي)، الذي يستمر 3 أشهر، حيث تتعامد فيه أشعة الشمس على مدار السرطان عند خط عرض 23.5° درجة شمالاً، وهو الحد الأقصى الذي تتعامد فيه الشمس شمال الكرة الأرضية.

من جهة أخرى، أرجع مختصون استمرار ارتفاع الحرارة على معظم المناطق، وأيضا انعدام الأمطار في فصل الصيف بشكل عام على معظم أجزاء المملكة، ما عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية نتيجة لتأثرها بالرياح الجنوبية الغربية الموسمية المعروفة باسم "المونسون"، وبحركة الخط الفاصل الشبه مداري، المتجه شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية خلال فصل الصيف.

ومنخفض الهند الموسمي ناتج عن شدة الإشعاع الشمسي الحاد الذي يسخن الهواء فوق اليابسة، فيما تبقى المسطحات المائية المجاورة أبرد بشكل واضح، ما يسبب انخفاض كثافة الهواء في مناطق اليابسة، وبالتالي انخفاض قيمة الضغط الجوي السطحية، ما يؤدي لتشكل المنخفض الهندي الموسمي.