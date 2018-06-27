السعودية.. 6 آلاف مقعد للابتعاث في 17 دولة

دشنت السعودية مرحلة جديدة من الابتعاث، كما عبر عنها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مع انطلاق المرحلة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مطلع هذا الأسبوع.

وقال العيسى: "تتميز هذه المرحلة بالتركيز على تخصصات نوعية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنقل الجوي والتخصصات الصحية".

وكانت مرحلة الابتعاث الجديدة قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، عبر منصات التسجيل الإلكترونية، وفق الضوابط والشروط المحددة عبر فرصة "وظيفتك بعثتك" التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

مسارات الابتعاث

وتحدث الدكتور جاسر الحربش، وكيل وزارة التعليم للابتعاث، المشرف العام على الملحقيات الثقافية لـ"العربية.نت"، عن المسارات الجديدة التي أدخلت ضمن الابتعاث ولم تقتصر فقط عن مسار وظيفتك بعثتك: "مسارات ستؤدي إلى تأهيل موارد بشرية نوعية من الشباب السعودي، يتم تعليمه وتدريبه في كُبرى الجامعات العالمية، كمورد مهم لدعم برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030".

وبين الحربش: "إن الطالب المتميز يستطيع الحصول على ابتعاث مباشر، عن طريق مسار الابتعاث لنخبة الجامعات العالمية، وتعد هذه المبادرة لمن يبحث عن التميز، فالابتعاث بيده ويستطيع أن يختار جامعات النخبة المحددة وينطلق في الابتعاث".

وأضاف الحربش: "إن مسار المنح الدولية أحد المسارات المستهدفة والجديدة من الطلاب الذين لديهم منح دولية كاملة، ومن جامعة موصى بها في إحدى دول الابتعاث، تضمن الوزارة ابتعاثه وتحمل بقية تكاليف البعثة".

وتابع الحربش: "تمت انطلاقة مسار ابتعاث ذوي الاحتياجات الخاصة مع الجمعيات المتخصصة في السعودية، لتتاح فرصة أمام ذوي الإعاقة لخدمة بلدهم، كما نعمل على تطوير مسار الابتعاث الطبي، للحصول على الزمالة، ليكون ابتعاثاً مباشراً متى ما توفر القبول أو متى ما أتيحت المقاعد في المستشفيات العالمية المتعاونة مع الوزارة".

وأشار الحربش إلى أن "التسجيل يستمر 14 يوماً وفق شروط معلنة وواضحة في ابتعاث نوعي لتطوير مهارات المبتعثين في تخصصات مهمة ومطلوبة، للمساهمة في نقلة نوعية تستهدفها السعودية لكوادرها خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن "بداية التسجيل، تبعه تطوير خدمات البوابة الإلكترونية، ليقدم خدمات إلكترونية متعددة، والتي عملنا على تطوير بوابة سفير، لتشمل كل الخدمات الطلابية الممكنة، ومنها إصدار تذاكر السفر إلكترونياً".

وختم الحربش منوهاً برغبة وكالة الابتعاث في تلقي أية أفكار تطويرية، أو مقترحات لتطوير مبادرات جديدة في هذا البرنامج الوطني الضخم.