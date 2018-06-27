مرور تبوك يطيح بمفحط انتحل شخصية امرأة

قبضت شرطة مرور منطقة تبوك شمال غربي #السعودية على شاب، انتحل شخصية امرأة وقام بالتفحيط.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لإدارة مرور منطقة تبوك أنه عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12/10/1439 هـ، وأثناء قيام دورية مرور بمهامها في حي النهضة بمدينة #تبوك، رصد قائدها سيارة يمارس سائقها مخالفة التفحيط.

وتم على الفور مباشرة المخالفة، وضبط السيارة والقبض على سائقها، الذي اتضح أنه مواطن متنكر بزي نسائي، كما تم القبض على مرافقته، وكلاهما يبلغان من العمر 19 عاما، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.