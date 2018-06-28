الأمير خالد الفيصل يفتتح سوق عكاظ.. وهذه أسماء الفائزين

افتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء الأربعاء، الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشاهد الأمير خالد الفيصل والحضور عرضاً لقصيدة "هات يمناك" من أداء الدكتور فهد المطر، وكلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان يزيد الخالد، بعدها شاهد عرضاً مرئياً لكلمات مصورة لأمير منطقة مكة المكرمة ولرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تحكي مسيرة سوق عكاظ منذ إعادة إحيائه والمراحل التي مر بها.

هذا وأعلنت أسماء الفائزين بجوائز سوق عكاظ في دورته الـ 12، حيث فاز بجائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب لهذا العام ناصر سعد الرشيد، وجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح فاز بها الشاعر السعودي جاسم محمد الصحيح، وجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي فاز بها الروائي المصري محمد أحمد محمد الناغي، فيما فاز بمسابقة جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي كل من الخطاط اليمني عبدالمجيد محمد الأهدل، والخطاط السعودي سعود شاكر خان، والخطاط الأردني محمد عبدالله أبو ناجي، أما في مسابقة جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي، ففاز بها كل من الفنان السعودي ثامر محمد إبراهيم رباط، والفنان السعودي صالح سالم الشهري، والفنانة رشا محمد صديق من ميانمار، وفاز بجائزة سوق عكاظ للابتكار الدكتور فارس بن دباس السويلم، فيما فاز الدكتور ماجد محمد فايز بجائزة سوق عكاظ لريادة الأعمال، وفاز بجائزة سوق عكاظ للخط العربي – فرع الأصالة بالخط – بلال مختار عطية من مصر، وأحمد عادل محمد أمين من مصر.

إثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة مكة المكرمة والحضور عملاً فنياً تضمن لوحات مسرحية وشعرية وغنائية أعدها صاحب الأمير بدر بن عبدالمحسن، وشارك في تنفيذها عدد من كبار الممثلين والمطربين السعوديين.

يذكر أن حفل الافتتاح حضره الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وكبار ضيوف سوق عكاظ من الدبلوماسيين والمسؤولين والمثقفين والأدباء والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها.