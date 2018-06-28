السعودية.. يحق للمرأة العمل بشركات تطبيقات النقل الذكية

أكدت هيئة النقل العام في السعودية، أن المرأة السعودية التي تحمل رخصة قيادة نظامية وتملك سيارة، وتحقق كافة الاشتراطات، بإمكانها التسجيل في إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية المرخصة من الهيئة مثل تطبيق "أوبر" أو "كريم"، ومزاولة العمل دون تحديد جنس العميل.

وأكدت هيئة النقل أنه لا تفرقة بين الرجل والمرأة في قيادة المركبات، بحسب بيان نشرته الهيئة على حسابها الرسمي في "تويتر"، والذي ينفي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء عدم السماح للمرأة بالعمل في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، أو منعها من إركاب الرجال أثناء مزاولتها العمل في شركات النقل.