سجن سعودي 9 سنوات تستر على شقيقته المطلوبة أمنياً

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجن مواطن سعودي 9 سنوات، ومنعه السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لإدانته بالتستر على شقيقه المطلوب للجهات الأمنية، وتورطه في إطلاق النار على رجال الأمن.

وقضى ناظر القضية حكمه الابتدائي بتعزير المدعى عليه، لثبوت إدانته بعلمه أن شقيقه مطلوب للجهات الأمنية ومشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب، واتصاله وتواصله معه، وتقديمه الدعم المادي والمعنوي له، وتستره عليه وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنه.

كما ثبت على المدعى عليه تواصله واجتماعه معه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب "الكبتاغون" المحظورة، وتلقيه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس آب" مع أحد المطلوبين أمنياً، واستخدام الجوال المضبوط معه في ذلك، "بحسب عكاظ".