فيديو لزوج يعنف زوجته وبناته بسلاح يشعل التواصل السعودي

تفاعل رواد #مواقع_التواصل الاجتماعي السعودي مع فيديو يظهر رجلاً يحمل سلاحاً، ويعنف زوجته وبناته.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراءات المتخذة تجاه مقطع فيديو تعنيف أب لبناته وزوجته، انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يتم التحقيق في المقطع المصور والوصول للحالة.

إشارة إلى المقطع المتداول #اب_يعنف_زوجته_وبناته فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع، وتدعو من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919) ليتم الوصول إلى الحالة.. — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وتابع: إشارة إلى المقطع المتداول حول أب يعنف زوجته وبناته، فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حالياً من المقطع، داعياً كل من لديه معلومات عن هذه الحالة، بإبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919)؛ ليتم الوصول إلى الحالة واتخاذ الإجراءات النظامية.