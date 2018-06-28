للمسافرين إلى أميركا.. هذه كمية مساحيق التجميل المسموحة

نبّهت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الخميس، عموم المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية بعدم نقل أكثر من (350 مل) لكل مسافر من المساحيق (البودرة) داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة في الرحلات المباشرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي لها أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة (الشحن)، وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة، مشيرة إلى أن المساحيق (البودرة)، تتضمن مواد، مثل: مستحضرات التجميل، وحليب الأطفال، وبودرة البروتين وغيرها.