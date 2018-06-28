"طباخ التمر" يشعل السعودية.. إليك التفاصيل

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية الدكتور، خالد الزعاق، لـ"العربية.نت" أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام أمر متوقع، وستصل للمعدلات العالمية، حيث سيبدأ "منخفض الهند" تأثيره المباشر على دول الخليج وشرق السعودية والجزائر وليبيا فهذه المناطق ستكون أكثر درجة حرارة على مستوى العالم.

وفصل الزعاق الحالة: "ستتجاوز درجة الحرارة الخمسين تحت الظل، والجمعة سيكون أول جمرة القيظ، والتي تحتوي بين دفتيها على 4 نجوم، الجوزاء الأولى 13 يوماً، والثانية 13 يوماً، والمرزم 13 يوماً، والكليبين 13 يوماً، والمجموع 52 يوماً وهي جمرة القيظ، فالعشرون يوماً الأولى تسمى صباغ اللون، والعشرون الثانية تسمى طباخ التمر، والأيام الباقية تسمى جداد التمر، فهذه هي التسميات العامية".

وأكد "خلال هذه الفترة تبدأ درجات الحرارة بالانكماش استعداداً لموسم الخريف القادم، ونحن نعيش في هذه الفترة في أوجه شدة الحر المستوردة خلال هذه الأيام مع رياح البوارح، والتي تتولد نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يمتد منه لسان، يمر على مناطق واسعة وبحر قزوين الصحراء الملحية بالصين وجبار زاغروس بإيران، وإذا تجاوزها فإنه يصب في مصب التسعير الذاتي، الواقع بين العراق والكويت، وهذه المنطقة تعتبر من المناطق الحارة على مستوى العالم".



من جهتها، أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والوسطى، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كما يتوقع أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.