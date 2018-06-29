أمير مكة يروي قصة سوق عكاظ.. "يوم أشار الملك فيصل إليه"

عاد سوق عكاظ أشهر أسواق العرب، الذي بدأ بحسب روايات تاريخية قبل الإسلام بمئة عام، في صخور الاثيداء، 35 كلم شمال شرقي الطائف، على الطريق الرابط بين #الطائف و #الرياض في منطقة واسع، إلى الواجهة من جديد، بعدما انطلقت مساء الأربعاء في المملكة السعودية الدورة الثانية عشرة من #سوق_عكاظ.

وحول المكان وتحديده، روى #الأمير_خالد_الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، قصة تحديد المكان وزيارته في عهد الملك فيصل، الذي أقام مخيماً في الموقع وشاهده عن قرب.

وقال خالد الفيصل: "إن سوق عكاظ يحكي قصة اهتمام قادة هذه البلاد بالحركة الفريدة من نوعها، ليس على مستوى السعودية، ولكن على مستوى الوطن العربي".

يوم أشار الملك فيصل إلى مكان السوق!

وأوضح أن "تحديد موقع سوق عكاظ كان من اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، وقد شكلت لجنة برئاسة الشيخ محمد بن بليهد، والدكتور عبدالوهاب عزام رحمهما الله، مع فريق آخر يساعدهم في هذه المهمة، وكلفهم الملك فيصل بتحديد موقع سوق عكاظ وفق الشواهد التي وردت عن السوق ومعالمه التاريخية والأثرية، وبالفعل حددوا هذا السوق في الطائف".

وذكر الفيصل في حديثه، أنهم خرجوا مع الملك فيصل في يوم من الأيام للموقع، "وبينما هم جالسون تحت شجرة وراقة بأحد الشعبان، مد الملك فيصل يده وأشار إلى هذا الموقع، قائلاً لمرافقيه هذا هو المكان لسوق عكاظ".

وتابع الأمير خالد الفيصل حديثه، قائلاً: "عندما شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله لخدمة هذه المنطقة، وقمت بتقديم دعوة أهل الطائف للملك عبدالله لسوق عكاظ، أجابني أنه يقبل الدعوة وينوبني بحضورها باسمه وتحت أمره". وأضاف: "إن إعادة فكرة سوق عكاظ خير من يمثل الفكر السعودي الجديد، تحت مظلة الرؤية الجديدة ٢٠٣٠، لاحتوائها على التراث والمبادئ والقيم والشيم".

إلى ذلك قال: "في أول سنة تولى فيها الملك سلمان حفظه الله الملك في هذه البلاد، وخلال فترة سوق عكاظ، اتصل بي وأنا أسير في جادة السوق، ليطمئن على سير العمل في أول ليلة من لياليه".

عكاظ .. جزء من البعد الحضاري السعودي

من جانب آخر، قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: "إن فهمنا للتاريخ مرتبط تماماً بمستقبلنا لهذا العنصر الأساسي، وهو أن عكاظ موقع أثري تاريخي جزء لا يتجزأ من البعد الحضاري للسعودية، وسوف نرى مدينة عكاظ وهي تنهض".

وبين الأمير سلطان عناية الملك سلمان وإقراره ومتابعته لمشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، وعكاظ مرتبط في هذه الحلقة التاريخية في هذا الموقع المهم، وهذه النهضة التي أحدثت أدباً وثقافة واقتصاداً، والآثار التي خلفتها الحضارات في هذه المواقع، وهي حالة من آلاف الحالات التي نعيد إبرازها".