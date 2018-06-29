جديد فيديو الأب "معنف بناته" بالسعودية.. العائلة بأمان

كشف المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء الخميس، أنه تم العثور على العائلة المعنفة، كما تم اتخاذ كافة التدابير المرعية لحمايتها.

وغرد أبا الخيل قائلاً:" توصلت وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض إلى صاحبة المقطع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية الأسرة وسلامتها واستقرارها. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحق الشخص المعنِّف لهن".

موضوع يهمك تفاعل رواد #مواقع_التواصل الاجتماعي السعودي مع فيديو يظهر رجلاً يحمل سلاحاً، ويعنف زوجته وبناته.وأوضحت وزارة العمل... فيديو لزوج يعنف زوجته وبناته بسلاح يشعل التواصل السعودي السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة قال في وقت سابق الخميس: "يتم التحقيق في المقطع المصور والوصول للحالة".

وناشد كل من لديه معلومات عن العائلة التقدم بها للجهات المختصة، قائلاً: "إشارة إلى المقطع المتداول حول #أب_يعنف_زوجته_وبناته ، فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حالياً من المقطع، داعياً كل من لديه معلومات عن هذه الحالة إلى إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919)، ليتم الوصول إلى الحالة واتخاذ الإجراءات النظامية".

يذكر أن تحرك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أتى بعد انتشار فيديو يظهر رجلاً يحمل سلاحاً، ويعنف زوجته وبناته.

ونشر أحد المغردين المقطع المصور، قائلاً إن الزوجة تناشد المساعدة، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع بين المغردين السعوديين على تويتر، تحت وسم #أب_يعنف_زوجته_وبناته.