خادم الحرمين يطمئن على صحة وزير الدفاع الكويتي

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالين هاتفيين، الخميس، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الكويت.

وهنأهما الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية التي أجريت للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، داعياً الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

من جانبهما، عبر أمير الكويت والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الكويت عن بالغ شكرهما لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره وتمنياته الأخوية، سائلين الله أن يحفظه ويجزل له الأجر والمثوبة.