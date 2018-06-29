"السعودية للكهرباء" تنفي حظر متابعين لها على تويتر

نفت شركة السعودية للكهرباء، الجمعة، قيامها بحظر عدد من متابعيها، الذين لديهم اعتراضات على ارتفاع الفاتورة.

وأكدت أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي، تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل.

وكتبت الشركة في تغريدة على الموقع الرسمي في تويتر "تود #السعودية_للكهرباء التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل".

تود #السعودية_للكهرباء التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل. pic.twitter.com/xu9ih62Tcz — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 29, 2018

ونشرت الشركة فيديو مسجلاً من حسابها، يؤكد عدم وجود أي شخص بقائمة الحظر.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء دعت مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة، مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني وحساب تويتر لخدمات المشتركين.

وقالت الشركة إن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف وأوضحت أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.