تشكيليون يحيون "سوق عكاظ" بالألوان والحفر على الحجر

شارك أكثر من 50 رساماً و6 نحاتين بتجميل ساحات "سوق عكاظ"، وذلك برسم جدارية عكاظ بمساحة 560 متراً مربعاً، وتعد الجدارية هي الأولى التي تشكل اسم عكاظ بهذا الحجم.. وأيضا بنحت عدد من الصخور، ضمن فعاليات سوق عكاظ بدورته الثانية عشرة.

وتبلغ مساحة جدارية عكاظ ٥٦٠ متراً، وهي على شكل كلمة سوق عكاظ باللون الأخضر، حيث يقوم ٥٠ رساماً من مختلف أنحاء المملكة بالمشاركة في رسم الجدارية، ومن أبرز الرسومات التي ستكون على الجدارية معالم وإنجازات المملكة، وعن رؤية ٢٠٣٠ عن سوق عكاظ، وكذلك الخيل العربي والحروف العربية والحياة التي كانت بسوق عكاظ.

وسيكون على الجدارية أيضا عرض لبعض لوحات الفنانين المشاركين، حيث لكل فنان أربع لوحات سيعرضها في موقع رسم الجدارية.

كما شارك عدد من النحاتين لأول مرة هذا العام في نحت صخور عكاظ، بمشاركة ملتقى النحاتين الذي يشارك هذا العام بأول نحت بسوق عكاظ من خلال 6 نحاتين من جميع مناطق المملكة، وهم "علي الطخيس ومحمد الثقفي وطلال الطخيس وعلي الحسن وسعيد الزهراني وعلي عسيري، والذين شاركوا بمنحوتات بارتفاع مترين * متر بعرض 70 سم.

وكل نحات يستلهم أفكاره من سوق عكاظ وثقافة السوق ونظرته لعكاظ المستقبل.