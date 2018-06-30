قرية الصليل.. قصة معلم سياحي يخطف قلوب زائريه

تخطف #قرية_الصليل قلوب زائريها بأوديتها وجبالها الخضراء. فتلك المنطقة المزينة بغابات زاهية، وطبيعة بكر، تزداد جمالا مع غزارة أمطارها صيفاً واعتدال مناخها طوال العام.

تقع تلك القرية جنوب محافظة #رجال_ألمع بمنطقة #عسير جنوب غرب السعودية، عنونها الكثير من المهتمين بـ"لوحات خضراء تُرسم على الجبال والسهول وفي بطون الأودية"، فعند قدومك يستقبلك خرير الماء العذب الصادر من شلالات "اصدار" بالقرية التي جذبت آلاف الزوار من مختلف مناطق المملكة.

فأمام كل تلك المواصفات، لا شك أن الحركة السياحية في إجازة الصيف بالسعودية، تتجه نحو قرية الصليل ورجال ألمع، فبمجرد وصول السياح القاصدين لرجال ألمع أسفل عقبة "الصماء" يستقبلهم وادي الصليل ووادي العوص، الذي يضم على جنباته مزارع الذرة والدخن التي تشتهر بها المحافظة، ويستمتعون بالمناظر الخلابة من خلال مطلات ومواقع خصصتها بلدية المحافظة في أعلى الوادي، ثم يتجه معظمهم إلى جنوب محافظة رجال ألمع، عابرين أحد أطول أنفاق المملكة "جبل رَزْ" الذي يقدر طوله بأكثر من 800 متر.

أشهر القرى التراثية

وأول ما يستقبلهم بعد عبور النفق قرية "رجال ألمع التراثية" التي تعتبر من أشهر القرى التراثية على مستوى العالم العربي، الفائزة بجائزة المدن العربية فرع "التراث المعماري".

وتؤكد الكثير من المصادر التاريخية أن عمر القرية يعود إلى حوالي 500 عام، فقد كانت من أبرز محطات القوافل في جنوب الجزيرة العربية.

أبرز الأماكن السياحية في السعودية

من جهته، أوضح الباحث السياحي عبد الاله الفارس لـ"العربية.نت": "أن هطول الأمطار الغزيرة على قرية الصليل واكتساء طبيعتها البكر بالغطاء الأخضر، يسهم كل عام في مضاعفة زوار القرية".

وأضاف الفارس: "إن النشاط الاقتصادي والسياحي في منطقة عسير، ينشط بشكل كبير هذه الأيام، حيث تقدم المنطقة أبرز الفعاليات والمهرجانات التي تنفذ للسياح من خارج وداخل المنطقة. كما أن قرية الصليل تتميز بأنها أحد أهم وأبرز الأماكن السياحية والطبيعية في السعودية، وانفردت القرية بإرثها الحضاري والوطني، وبجمال طبيعتها الساحرة ومناظرها الخلابة ومرتفعاتها الخضراء، باعتبار أنها أفضل أماكن التنزّه في جنوب السعودية جذباً لسياح الداخل والخارج".