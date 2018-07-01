وسط لهيب صيف السعودية.. عسير تتزين بحبات "البرد"

في الوقت الذي تشهد فيه معظم المناطق السعودية درجات حرارة عالية، تساقطت حبات "البرَد" يوم أمس على مناطق من منطقة عسير جنوب غرب السعودية، لتكتسي مرتفعاتها بلوحة بيضاء، عكست جمال المنظر.

المصور الفوتوغرافي فايع الألمعي وثق تلك المناظر الجميلة، والذي زود "العربية.نت" بمشاهد من جماليات البرد في منتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة بعسير، في الوقت الذي يشهد الموقع إقبالا كبيرا من المصطافين لوجود الشلالات ولانخفاض درجة الحرارة ولوجود حبات البرَد.

وقال الألمعي إن "منتزه المربع يبعد عن أحد رفيدة حوالي 5 كلم جنوباً، على طريق الملك فهد المؤدي إلى منطقة نجران، وتم تجهيزه من قبل بلدية محافظة أحد رفيدة بمساحة تقدر بخمسة ملايين متر مربع، كما تم إنشاء مظلات للجلوس ودورات مياه للنساء والرجال وملاعب أطفال".

في حين أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على موقعها الرسمي، على استمرار توقع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.