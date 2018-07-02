طفلة سعودية تبهر مشاركي بطولة المملكة للشطرنج

بهرت الطفلة، ديالا محمد الفهد، لدى مشاركتها في بطولة المملكة للشطرنج، كأصغر لاعبة مسجلة، بعد أن تعلمت الشطرنج من والدها، الذي قدِم لإشراكها في البطولة.

من جهته، أشار مدرب المنتخب النسائي للشطرنج في بطولة المملكة، عبد الله السليمي، لـ"العربية.نت"، إن "الطفلة ديالا عمرها 7 سنوات، وتمرنت منذ أسبوعين، وتم تدرييها على كتابة نقلاتها، وأسماء الافتتاحيات المتنوعة، وأسرار اللعبة، وستستمر معي بعد البطولة".

ويطمح السليمي، الحاصل على شهادة أفضل لاعب خليجي بالشطرنج في بطولة البحرين، إلى تحقيق مراكز متقدمة في بطولة المملكة: "الشطرنج تُعلم الصبر قبل أن تكون لعبه ذكاء، فهي تحتاج للتركيز والثقة بالنفس".

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قالت والدة الطفلة: "إننا نطمح لوصول ديالا إلى مراحل متقدمة، وأن تمثل السعودية في لعبة الشطرنج، فلوالدها دور كبير في تعليمها كافة معطيات هذه اللعبة وأسرارها، هي تعشق الشطرنج من 4 سنوات، وتجلس بالقرب من والدها وتلعب معه، وتتعلم الحركات، فهي شديدة التركيز وتمكنت من معرفة أسرار اللعبة بشكل مميز. كانت تبدي برأيها أثناء لعب إخوانها مع والدهم، ومؤخراً بدأت تتعلم كافة الخطوات، وتم دخولها للبطولة لتكون أصغر مشاركة".

وقامت ديالا بالعديد من المناشط التوعوية للأطفال، فقدمت برنامج التوعية لمرضى السكري في المستشفى السعودي الألماني بحايل، حيث أطلقوا عليها لقب الدكتورة ديالا، وحصلت على دكتوراة فخرية في المستشفى لدورها في توعية الأطفال بمرض السكري. كما قدمت فقرات توعوية متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرامها بخدمة المجتمع والأنشطة الإنسانية.